Zur Ruhe kommen mit „Le Café Abstrait Vol. 14 by Raphaël Marionneau“

Es ist wieder soweit. Der französische DJ Raphaël Marionneau lädt uns mit seiner neuen Compilation „Le Café Abstrait Vol. 14“ auf eine atemberaubende 3-stündige Klangreise ein. Als Soundpilot versteht er es, die Hektik aus dem Alltag zu nehmen und uns durch seinen vielschichtigen Mix aus Ambient, Chillout und House Glücksgefühle zu bescheren.

Seine Auswahl moderner Interpretationen treffen den Zeitgeist und erzählen emotionale Geschichten. So spürt bereits jetzt im kalten März die Sonne auf der Haut und den Sand unter den Füßen.

Als die erste Ausgabe von „Le Café Abstrait“ im Jahr 2000 erschien, war sie ein absoluter ‚Game Changer‘. Das bahnbrechende Konzept von Raphaël Marionneau hat sich bewährt. Während sich die Clubkultur und das Ausgehverhalten in den letzten zwei Jahrzehnten radikal veränderten, konzentriert er sich weiterhin auf die Qualität der Musik. Im Jahr 2021 ist „Le Café Abstrait 14” mit 37 Tracks so herausfordernd und abenteuerfreudig wie immer und taucht stilvoll in die globale Ambient- und Chillout-Szene ein.

Ab dem 19.03.2021 ist die Compilation zu haben!

Foto via Themroc