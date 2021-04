Amanda Seyfried: Panikattacken

Amanda Seyfried leidet unter Panikattacken aufgrund des Lebens im Rampenlicht. Sie sagt selber, dass sie immer noch mit Angstzuständen und Panikattacken zu kämpfen hat, die durch den Druck des Ruhms hervorgerufen werden, und sagte, dass sich ihre „bizarre“ Reaktion auf das Leben im Hollywood-Rampenlicht „wie Leben oder Tod anfühlt“.

Sie sagte bei „Sunday Today with Willie Geist“: „Es fühlt sich an wie Leben oder Tod. Das ist es, was eine Panikattacke wirklich ist. Dein Körper schaltet einfach auf Kampf oder Flucht. Der Endorphinrausch und der Rausch, der nach einer Panikattacke eintritt, ist so außergewöhnlich. Man fühlt sich so erleichtert und der Körper erholt sich auf eine Art und Weise. Es ist so bizarr, weil es physiologisch ist, aber es beginnt in deinem Kopf.“

Amanda sagte, dass ihre Ängste daher rühren, dass die Leute nicht verstehen, dass sie eine „normale“ Person ist, da sie oft annehmen, dass sie dank ihres Ruhms ein besonderes Leben hat. Sie erklärte: „Ich habe niemanden, der mich mit einem Frühstück im Bett aufweckt, und ich werde nicht herumchauffiert. Und jedes Mal, wenn ich jemand Neues treffe, bin ich so verzweifelt, dass sie verstehen, dass man mit mir reden kann. Ich möchte eine Verbindung herstellen, wie jeder andere auch, denn ich bin wie jeder andere.“

