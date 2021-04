America Ferrera denkt zurück

America Ferrera (37) hat über ihre 20-jährige Karriere als Schauspielerin nachgedacht.

Sie kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahrzehnte her ist, dass sie ihren ersten bezahlten Schauspiel-Job annahm und erinnert sich daran, wie sie George Clooney, Brad Pitt und Jennifer Aniston an ihrem ersten Tag sah. Sie schrieb bei Instagram: „Heute vor 20 Jahren war mein erster Tag als arbeitende Schauspielerin … Ich war überwältigt, dass mein Traum Wirklichkeit wurde. Ich wurde dafür bezahlt, in einem Disney Channel Film namens Gotta Kick It Up zu spielen und zu tanzen! Ich konnte nicht glauben, dass ich mit echten Tänzern und Choreographen probte, dass alle Snacks umsonst waren und dass meine Garderobenanprobe auf dem Warner Brothers-Gelände stattfand, wo ich George Clooney beim Basketballspielen und Brad Pitt und Jennifer Aniston in der Tür seines Wohnwagens abhängen sah!!!“

Und die Schauspielerin wünscht sich, sie hätte ihrem jüngeren Ich sagen können, wie viele „unglaubliche Gelegenheiten“ sie auch später im Leben bekommen würde.

