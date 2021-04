Amy Schumer: Die weitere Familienplanung

Amy Schumer möchte ein zweites Kind bekommen. Sie hat mit ihrem Ehemann Chris Fischer den 23 Monate alten Sohn Gene und möchte ihre Familie gerne erweitern und bald ein zweites Kind bekommen.

Als sie von Gastmoderatorin Ashley Graham in der ‚The Ellen DeGeneres Show‘ gefragt wurde, ob sie Baby Nummer zwei haben möchte, sagte sie: „Oh Gott, ich hoffe es. Wir versuchen, es herauszufinden. Ich meine, weißt du, es ist so, als gäbe es nichts Besseres. Und du? Ja. Was ist mit dir?“

Und auch Ashley, die mit ihrem Ehemann Justin Ervin den 15 Monate alten Sohn Isaac hat, hofft darauf, ihre Familie zu vergrößern, wie sie antwortete: „Ich arbeite gerade daran. Wie in diesem Moment, der gerade daran arbeitet.“

