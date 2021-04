Armin van Buuren feat. RBVLN – „Weight Of The World“

In Anlehnung an den experimentellen 80s-Vibe seiner letzten Single „Feel Something“ mit Duncan Laurence, liefert Armin van Buuren nach seiner Alesso-Kollaboration „Leave A Little Love“ die nächste Mega-Produktion ab. Aufgebaut auf einem popsensiblen Instrumental als Fundament in Kombination mit dem strahlendem Gesang und Songtext von Newcomer RBVLN, der von einer Schulter zum Anlehnen spricht, markiert die neue Single „Weight Of The World“ ein weiteres Meisterwerk in der Diskografie des EDM-Pioniers.

„King of Trance“ Armin van Buuren ist schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Geschäft. In dieser Zeit erreichte der Niederländer rekordverdächtige fünf Mal den ersten Platz der begehrten DJ Mag Top 100-Liste, gründete sein eigenes Musiklabel (Armada), erhielt etliche Gold- und Platin-Platten sowie eine Grammy-Nominierung für den besten Dance-Song. Der DJ und Produzent gehört damit zu den Erfolgreichsten und Einflussreichsten in der Branche und prägte mit seinen Werken ein ganzes Genre.

„Weight Of The World“ von Armin van Buuren feat. RBVLN ist jetzt überall als Stream & Download erhältlich.

Foto: (c) Ruudbaan