Billie Eilish: Album „Happier Than Ever“ im Anmarsch

Jetzt ist es offiziell: Billie Eilish hat soeben ihr neues Album angekündigt! „Happier Than Ever“ heißt das zweite Werk und erscheint am 30. Juli 2021. Ein erster Vorbote wird am heutigen Donnerstag veröffentlicht!

Über das neue Album, das wie alle ihre Songs gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas in Los Angeles entstanden ist, sagt Billie Eilish auf Instagram: „das ist mein liebstes ding, das ich je erschaffen habe und ich bin so aufgeregt und nervös und kann es kaum erwarten, dass du es hörst. ich kann es dir gar nicht sagen. ich habe noch nie so viel liebe für ein projekt gefühlt wie für dieses. ich hoffe, du fühlst, was ich fühle. außerdem kommt am donnerstag um 9 uhr ein neuer song raus!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH“

„Happier Than Ever“ folgt auf Billie Eilishs international gefeiertes Debütalbum „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?“, das 2019 veröffentlicht wurde und mit fünf GRAMMY Awards ausgezeichnet wurde. Zudem gab es den BRIT Award, den Juno Award und Platin & Gold Auszeichnungen. Das Album schoss auf Platz 1 der US Billboard Charts, an die Spitze der britischen Charts sowie in 15 weiteren Ländern und erreichte in Deutschland Platz 3. Es war das am meisten gestreamte Album des Jahres 2019. Die dazugehörige Welttournee war innerhalb von Minuten ausverkauft, musste aber wegen der Pandemie abgesagt werden. Ganz nebenbei hat die 19-Jährige zwei weitere GRAMMYs bekommen für die Single „everything I wanted“ und den Titelsong zum kommenden James Bond-Blockbuster „No Time To Die“, den sie gemeinsam mit Finneas und Komponisten-Legende Hans Zimmer aufgenommen hat.

Nicht nur Titel, Artwork und VÖ-Datum hat Billie Eilish heute veröffentlicht, auch das komplette Tracklisting wurde enthüllt:

‘HAPPIER THAN EVER’

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

„Happier Than Ever“ wird auch als Deluxe Box-Set erhältlich sein und erscheint außerdem in mehreren exklusiven farbigen Vinyls, auf Kassette und als Fotobuch & CD.

Foto: (c) Landmark / PR Photos