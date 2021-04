Britney Spears gerührt

Britney Spears fühlt sich „geschmeichelt“, dass sich die Welt so sehr um ihr Leben „kümmert“. Inmitten der #FreeBritney-Bewegung und nach der ‚Framing Britney Spears‘-Dokumentation, die die Probleme rund um Britneys Ruhm aufzeigt, einschließlich ihres öffentlichen Zusammenbruchs 2008, hat sich die ‚Toxic‘-Hitmacherin an ihre Fans gewandt, die sich für das Ende ihrer Vormundschaft einsetzen.

Sie betitelte einen Instagram-Clip von ihrem „Just a Touch of Rose“-Shooting aus dem Jahr 2020: „Also dieses Video für ‚Just a Touch of Rose‘ wurde letztes Jahr gedreht … diese speziellen Takes habe ich noch nie gesehen, also ist es irgendwie neu für mich !!!! Ich habe über 10 Minuten Video für das Rose-Projekt und glauben Sie mir, das ist VIEL!!!! Ich bin glücklich, dass ich es mit einer Welt teilen kann, die einfühlsam ist und sich mit meinem Leben beschäftigt … was soll ich sagen, ich bin gerührt !!! Auf einen weiteren schönen Sommer mit Eis am Stiel und Sonnenbädern !!!“

Foto: (c) PRN / PR Photos