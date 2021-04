Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Sie hat ein neues Tattoo

Nicola Peltz (26) hat jetzt ein Tattoo mit dem Namen von Brooklyn Beckham (22). Sie ist mit dem aufstrebenden Fotografen verlobt und verriet am Donnerstag (08.04.21), dass sie sich zu Ehren ihres zukünftigen Mannes ein neues Tattoo hat stechen lassen.

Brooklyn zeigte die Tätowierung in seiner Instagram Story, wo er eine Nahaufnahme von Nicolas Haut mit dem Wort „Brooklyn“ in Schreibschrift teilte. Das glückliche Paar ist bekannt dafür seine Liebe füreinander ganz offen zu zeigen, denn Nicola verriet kürzlich, dass sie die Weisheitszähne des Paares in Goldketten verwandelt hat. Sie betitelte einen Social-Media-Post: „Ich habe unsere Weisheitszähne zu Halsketten machen lassen @brooklynbeckham du bist mein bester Freund“.

Brooklyn schwärmte von dem „besten Geschenk“ seiner „erstaunlichen Verlobten“ und bezeichnete Nicola als „das Beste, was ihm je passiert ist“. Er schrieb auf seinen eigenen Stories: „Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe @nicolaannepeltz. Ich bin der glücklichste Mensch auf diesem Planeten xx Ich werde dich für immer und ewig lieben …

Das beste Geschenk von meinem besten Freund und dem erstaunlichsten Verlobten x Ich liebe dich wie verrückt. Du bist das Beste, was mir je passiert ist.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos