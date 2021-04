Chrissy Teigen: Schwere Entscheidungen

Chrissy Teigen (35) „arrangiert“ sich damit, nicht mehr schwanger zu werden. Das Model hat ausgeschlossen, selbst ein drittes Kind auszutragen, nachdem sie im letzten Jahr einen verheerenden Schwangerschaftsverlust erlitten hatte, und sagte, dass die Entscheidung, nicht noch einmal schwanger zu werden, „wirklich schwierig“ gewesen sei.

Chrissy, die mit ihrem Mann John Legend zwei Kinder hat, sagte gegenüber „People“: „Damit klarzukommen, dass ich nicht mehr schwanger werden kann, ist immer noch sehr schwierig für mich, weil ich mich so gesund fühle. Ich frage mich: Warum? Aber dann denke ich darüber nach, dass mein Uterus einfach nicht mit mir kooperiert – und das ist kein Versagen.“ Sie fügte hinzu: „Ich bin so glücklich darüber. Ich denke einfach daran, wie gesegnet ich bereits bin, und außerdem gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen … ob es nun eine Leihmutterschaft oder Adoption ist.“

Und Chrissy möchte anderen Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, helfen, Wege zu finden, ihre Elternträume zu verwirklichen. Das ist der Grund weshalb sie ganz öffentlich darüber spricht!

Foto: (c) PR Photos