Chrissy Teigen schwört auf diese Suppe

Chrissy Teigens Mutter macht ihr nach Events eine „Kater-Suppe“. Das Model und ihr Ehemann John Legend teilen sich ihr Zuhause mit ihrer Mutter Vilailuck, die als Pepper bekannt ist. Die Mutter liebt es, dem Paar dabei zuzusehen, wie sie sich für große Events „aufhübschen“, während sie in der Küche eine Hühnerbrühe mit Tofu und Schweinefleischbällchen für den Morgen danach zubereitet.

Pepper sagte der „Times Weekend“: „Sie ist voll von Vitaminen. Es ist die Kater-Suppe. Ich bin nie auf dem roten Teppich, aber ich bin hinter den Kulissen. Ich liebe es, Chrissy dabei zuzusehen, wie sie sich in Schale wirft und wunderschön aussieht. Ich gehe manchmal auf den roten Teppich, wenn John nicht da ist, zu den Grammys oder den MTV Awards. Als ich aufwuchs, hätte ich nicht in einer Million Jahren gedacht, dass ich einmal in Beverly Hills landen würde.“

Pepper hat sich dank ihres Auftritts auf Chrissys Social-Media-Kanälen eine eigene Fangemeinde aufgebaut.

