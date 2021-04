Cole Sprouse: Hauptrolle ergattert

Cole Sprouse (28) wird die Hauptrolle in „Moonshot“ übernehmen. Der Schauspieler wird an der Seite von Lana Condor in der romantischen Komödie mit einem Sci-Fi-Twist zu sehen sein. Chris Winterbauer hat die Regie nach einem Drehbuch von Max Taxe übernommen.

Die Handlung spielt in der Zukunft, wo der Mars terraformiert und von den Besten der Menschheit kolonisiert wird. Zwei sehr unterschiedliche College-Studenten tun sich schließlich zusammen und schleichen sich an Bord eines Space Shuttles zum roten Planeten, um dort mit ihren Liebsten wieder vereint zu sein. Greg Berlanti und Sarah Schechter, die mit Cole bereits bei der TV-Serie „Riverdale“ zusammengearbeitet haben, produzieren den Film über ihr Berlanti/Schechter-Banner zusammen mit Jill McElroy und Jenna Sarkin von Entertainment 360.

Mike McGrath ist zusammen mit Dana Fox der ausführende Produzent für Berlanti/Schechter.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos