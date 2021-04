Das große „The Voice Kids“-Finalwochenende steigt am 24. & 25. April

Starke Stimmen für starke Zahlen! Die neunte Staffel von „The Voice Kids“ verbucht im TV Erfolge und legt auch in den sozialen Medien ein starkes Wachstum hin: In SAT.1 sind im Schnitt schöne 11,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen in der ersten Halbzeit der Musikshow (Blind Auditions 1-5) dabei – eine klare Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (+1,8 Prozentpunkte).

In den sozialen Netzwerken ist #VoiceKids ebenfalls ein Hit: Die Kanäle zur Show vereinen auf Instagram, TikTok und Facebook inzwischen über zwei Millionen Follower. Ein besonders steiles Wachstum legt der junge „The Voice Kids“-Account auf TikTok hin. Mit mehr als 225.000 Followern ist der stetig wachsende Kanal bereits der zweitgrößte TikTok-Account der Seven.One Entertainment Group. Besonders beliebt bei den #VoiceKids-Fans auf TikTok sind die Zwillinge Alicia und Jasmina (15, Ismaning) mit ihrer Interpretation des Songs „Issues“ von Julia Michaels. Der Clip ihrer Blind Audition erreichte nach nur fünf Tagen unglaubliche 5,1 Millionen Abrufe. Stark gefragt ist außerdem der Auftritt von Talent Sezin (13, Aschaffenburg): Ihre Blind Audition zu „All I Want“ von Olivia Rodrigo knackte bereits einen Tag nach der Veröffentlichung die Marke von 1,1 Millionen Views auf TikTok.

Das große #VoiceKids-Finalwochenende 2021: Wen buzzern die Zuschauer:innen zum Sieg?

Da ist jede Menge Musik drin! SAT.1 macht das „The Voice Kids“-Finale 2021 zu einem besonderen Event und zeigt die Finalshow gemeinsam mit den Sing-Offs an einem einzigen Wochenende.

Das große #VoiceKids-Finalwochenende startet am Samstag, 24. April 2021, um 20:15 Uhr. In den Sing-Offs entscheidet sich, welche #VoiceKids sich für einen der begehrten Plätze im Showfinale qualifizieren. Wer wird von den Coaches Stefanie Kloß, Alvaro Soler, Wincent Weiss und den „Fantastischen 2“ Smudo & Michi Beck zu den Finalist:innen gewählt?

Bereits am nächsten Tag sind allein die Zuschauer:innen am Buzzer: Im großen „The Voice Kids“-Finale am Sonntag, 25. April 2021, um 20:15 Uhr stimmen sie live für ihr favorisiertes Talent ab – zum ersten Mal per Online-Voting auf thevoicekids.de und via Telefon. Dann liegt es in ihrer Hand, wer zur besten jungen Stimme und Sieger:in der neunten Staffel „The Voice Kids“ gekürt wird.

Die offiziellen „The Voice Kids“-Kanäle auf TikTok & Instagram: @thevoicekids sowie auf Facebook: @TheVoiceKidsSAT.1

Foto: (c) SAT.1 / Richard Hübner / Claudius Pflug