Demi Lovato: Mit oder ohne Make-up?!

Schminke ich mich nun, oder lasse ich es heute mal!? Demi Lovato findet, dass sie mit einem „nackten Gesicht“ am schönsten aussieht. Die „Sängerin glaubt, dass sie am besten aussieht, wenn sie kein Make-up trägt und wenn sie „Jogginghosen“ trägt und mit ihren Freunden abhängt, da sie sich dann am meisten „wie sie selbst“ fühlt.

In der „The Drew Barrymore Show“ sagte sie zu dem Thema: „Ich glaube, ich fühle mich am schönsten, wenn ich ein nacktes Gesicht habe, sogar in meinen Jogginghosen, wenn ich einfach mit meinen Freunden abhänge. Ich weiß nicht, dann fühle ich mich am meisten wie ich selbst. Sauber und gemütlich.“

Ihren Fans gefällt sie eigentlich immer!

Foto: (c) Universal Music