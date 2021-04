„Die Tricks von Ferrero“: „ZDFzeit“-Doku mit Sebastian Lege

Sebastian Lege deckt Ferreros geheime Rezepturen auf. Der Produktentwickler lüftet das Geheimnis der Piemont-Kirsche und entlarvt die Marketingstrategien rund um Nutella, Mon Chéri und Kinder-Riegel. Hat Ferreros Erfolg auch Schattenseiten mit Blick auf Umwelt, Gesundheit und den eigenen Geldbeutel? „ZDFzeit“ informiert am Dienstag, 6. April 2021, 20.15 Uhr, in „Die Tricks von Ferrero – Nutella, Yogurette & Co. im Check“ über die Geheimnisse eines großen Players der Lebensmittelindustrie. Der Film von Christian David steht ab Dienstag, 6. April 2021, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Sebastian Lege kümmert sich in dieser „ZDFzeit“-Dokumentation ausschließlich um Produkte von Ferrero – einem der verschwiegensten Konzerne der Welt. Nutella hat den italienischen Hersteller großgemacht – mit diesem Produkt wurde ein neues Produktsortiment begründet: die Nuss-Nougat-Cremes. Sebastian Lege macht sich daran, das Nutella-Rezept herauszufinden, und baut den Brotaufstrich nach.

„Mon Chéri mit der Piemont-Kirsche“ – einer der unvergesslichen Slogans des Ferrero-Konzerns. Doch im Piemont staunt man über dieses Versprechen. In dieser Region Italiens werden keine Kirschen angebaut. Woher sie dann wirklich stammen, deckt Sebastian Lege auf.

Ferrero wendet sich als einer der größten Werbekunden des deutschen Fernsehens immer wieder an junge Familien: Zahlreiche Produkte werben mit Milch und guten Inhaltsstoffen. Wie viel gute Milch steckt in Kinder-Riegel, Milch-Schnitte, Kinder-Schoko-Bons – und wie weit darf Ferrero mit seiner Werbung gehen?

Foto: (c) ZDF / Lars Döring