DMX ist gestorben – Familie und Freunde trauern

DMX, der mit Hits wie „Party Up“ und „X Gon‘ Give It To Ya“ bekannt wurde, ist im Alter von 50 Jahren gestorben, eine Woche nachdem er nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Rapper und Schauspieler verstarb am Freitag (21.04.09) auf tragische Weise, nachdem er eine Woche auf der Intensivstation verbracht hatte.

In einer Erklärung sagte seine Familie: „Wir sind zutiefst betrübt, heute bekannt zu geben, dass … DMX, Geburtsname Earl Simmons, im Alter von 50 Jahren im White Plains Hospital im beisein seiner Familie verstorben ist, nachdem er in den letzten Tagen auf lebenserhaltende Maßnahmen gesetzt wurde. Earl war ein Kämpfer, der bis zum Schluss gekämpft hat. Er liebte seine Familie von ganzem Herzen und wir schätzen die Zeit, die wir mit ihm verbracht haben. Earls Musik hat unzählige Fans auf der ganzen Welt inspiriert und sein ikonisches Vermächtnis wird für immer weiterleben. Wir sind dankbar für all die Liebe und Unterstützung während dieser unglaublich schwierigen Zeit.“

Nach der Nachricht von seinem Tod haben sich mehrere Stars in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um der verstorbenen Rap-Legende Tribut zu zollen.

Gabrielle Union schrieb auf Instagram: „Ich habe gebetet, dass ich nicht darüber nachdenken muss, wie ich beschreiben soll, was du mir bedeutet hast. Uns verband die gemeinsame Liebe zu Hunden, kalten Bieren, Wiederholungen der Golden Girls, New Edition und Abenteuern. Von zufälligen Go-Kart-Nächten in den Hügeln von Sherman Oaks, über Bowling bis hin zu einfachem Sitzen in deinem Wohnwagen, wo du lachend mit @anthonyanderson über 80er-Jahre-Soul-Musik sprachst. Du hast dir immer die Zeit genommen, auf die Leute aufzupassen. Ich bin für immer dankbar für deine Freude, dein Lachen, deinen Schutz all die Jahre und deine Umarmungen, wann immer ich dich gesehen habe. Du bist 1 von 1. Ruhe in ewigem Frieden mein Freund.“

Während Viola Davis postete: „RIP DMX. Ich bete für den Trost deiner Kinder und deiner Liebsten.“

Foto: (c) Adam Bielawski / Photorazzi