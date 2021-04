Drake: Frau plant Angriff?!

Eine Frau wurde vor dem Haus von Drake verhaftet. Die Polizei wurde am Dienstagabend (30.03.21) zum Wohnsitz des Musikers in Toronto, Kanada, gerufen. Eine namenlose Frau wurde in der Nähe des Anwesens in Gewahrsam genommen.

Die örtliche Polizei erzählte TMZ, dass die Frau festgenommen wurde, bevor sie sich Zutritt zu Drakes Anwesen verschaffen konnte und die Polizei ermittelt nun, nachdem sie den Tatort gesichert hat. Die Beamten wiesen auch Berichte zurück, dass eine mit einem Messer bewaffnete Frau ein Metallrohr benutzt hatte, um einen von Drakes Sicherheitsleuten zu schlagen, und berichtigt, dass die Behauptungen nicht wahr waren und es keine Verletzungen gab.

Quellen sagten, dass Drake zu der Zeit zu Hause war, aber er hatte keinen Kontakt mit dem vermeintlichen Eindringling.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos