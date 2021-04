DSDS 2021: Das sind die Songs im Finale!

Am kommenden Samstag, 3. April ab 20.15 Uhr, im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ 2021, treten die besten 4 Sänger im Landschaftspark Duisburg ein letztes Mal auf der DSDS-Showbühne live auf – alle mit demselben Ziel: Deutschlands neuer Superstar zu werden! Die Jury aus Maite Kelly, Mike Singer und Stargast-Juror Thomas Gottschalk kommentiert die Auftritte der Finalisten, doch einzig die Zuschauer entscheiden: Wer wird Deutschlands neuer Superstar?

Karl Jeroboan (30), Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren, Jan-Marten Block (25), Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum, Starian McCoy (19), Werkskurier aus Uhingen und Kevin Jenewein (27), gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach möchten noch einmal ihr Bestes geben, um Jury und Zuschauer zu überzeugen – sowohl mit einem gemeinsamen Auftritt als auch in verschiedenen Einzelperformances.

Das sind die Kandidaten mit ihren Songs und Voting-Endziffern:

Karl Jeroboan, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren (Endziffer -01)

Neuer Einzelsong: „Way Down We Go” (Kaleo)

Einzelsong Staffel-Highlight: „It’s A Man’s Man’s Man’S World” (James Brown)

Final-/Sieger-Song: “Where We Were”

Jan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum (Endziffer -02)

Neuer Einzelsong: „Bruises” (Lewis Capaldi)

Einzelsong Staffel-Highlight: “Human” (Rag’N’Bone Man)

Final-/Sieger-Song: „Never Not Try”

Starian McCoy, 19, Werkskurier aus Uhingen (Endziffer -03)

Neuer Einzelsong: „Treat You Better“ (Shawn Mendes)

Einzelsong Staffel-Highlight: „Perfect” (Ed Sheeran)

Final-/Sieger-Song: „Hold Me”

Kevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach (Endziffer -09)

Neuer Einzelsong: „Locked Out Of Heaven” (Bruno Mars)

Einzelsong Staffel-Highlight: „Breathe Easy” (Blue)

Final-/Sieger-Song: „Hurricane“

Karl Jeroboan, Jan-Marten Block, Starian McCoy oder Kevin Jenewein: Wer von ihnen bekommt 100.000 Euro und einen Vertrag mit der Universal Music? Außerdem zu Gast im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“: Ramon Roselly. Der DSDS-Sieger 2020 berichtet von seinem Werdegang seit seinem Sieg im letzten Jahr und kürt den Gewinner 2021.

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius