Dua Lipa nominiert für drei BRIT Awards 2021

Dua Lipa bleiben auch nach dem Grammy-Gewinn weiter auf Erfolgskurs und darf sich nun über drei Nominierungen für den wichtigsten britischen Musikpreis freuen! Sie ist nominiert für den BRIT Award in der Kategorie “Female Solo Artist”, ihr Hitalbum “Future Nostalgia” ist nominiert für das “Mastercard Album des Jahres” und ihr Song “Physical” in der Kategorie “British Single with Mastercard”.

Außerdem wird Dua Lipa am 11.05.2021 auch live auf der Bühne stehen. Man darf gespannt sein, was der Megastar für eine spektakuläre Performance abliefern wird… Die Fans können es zumindest kaum erwarten, denn sie feiern diese Neuigkeiten bereits in den sozialen Netzwerken.

Foto: (c) Universal Music / Markus Pritzi