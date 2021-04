„Einmal Camping, immer Camping“: Ralle und Conny an und in der Ostsee

Heimat-Urlaub an der Ostsee. Ralle Ender hat von seinem Kumpel einen Geheimtipp bekommen. Mit einer rollenden Minibar geht es Richtung Grömitz. Mädelstrip nach Sylt. Die Freundinnen Jamie und Loraine verreisen das erste Mal gemeinsam. Vom Dachzelt Seeluft schnuppern ist ihr Plan. Kaum angekommen, müssen sie auf dem Campingplatz umziehen. Abenteuer-Trip in den Schwarzwald. Mit einem knallroten VW Bulli ziehen Fabian und Markus los.

Ralle & Conny – Ostsee

Meeresrauschen in der Campingparzelle. Mit blau-weißer Fußball-Flagge wird’s noch schöner. Conny will zum Strand, aber Ralle hat seine Badehose nicht an.

Jamie & Loraine – Sylt

Wellen, Wattwürmer und Wärmflasche. Die Freundinnen beginnen den Inselurlaub mit einer Wattwanderung.

Fabian & Markus – Schwarzwald

Mit minimalistischer Ausstattung in den Südwesten. Eine romantische Kutschfahrt durch immergrüne Wiesen weckt Emotionen.

Foto: (c) TVNOW / Tokee bros.