Ellis Mano Band: Single „Keep It Simple“ vom kommenden Album „Ambedo“

Am 25. Juni 21 steht der Release von „Ambedo“ bevor, dem zweiten Album der faszinierenden schweizer Band, die ihren Sound als „eine Art Rock n‘ Soul – tief verwurzelt im Blues“ beschreiben. Die erste Single des Albums trägt den Titel „Keep It Simple“ und bezieht sich auf das eine Thema, das mit Bestimmtheit alles andere als simpel ist: Die Liebe! Nunja – wer hätte das gedacht?

Der Songtext zu „Keep It Simple“ wurde von einem Iren namens Shane Brady geschrieben, als er sich nach einer komplizierten Trennung in einer Zeit des Wandels befand, und sich nach etlichen Pints Guinness in Dublin dazu entschloss, auf „grosse Tour“ zu gehen. Diese liess ihn letztendlich in den schweizer Alpen aufschlagen. Durch seine Arbeit als Songtexter war er von Anfang an ein fester Bestandteil der Ellis Mano Band. Als die Texte in Zusammenarbeit mit Chris Ellis und Edis Mano entstanden, war gleich klar, dass sie in jedem Fall persönlich und echt aus dem eigenen Leben erzählen sollten. „Keep It Simple“ bezieht sich auf die fast unvermeidbaren Blessuren, welche die meisten Beziehungen mit der Zeit erleiden. Je mehr Zeit wir haben, um Alles zu vermasseln, umso mehr tun wir es auch – oder etwa nicht? Erscheint einem nicht Alles so leicht und zwanglos, wenn die Liebe noch frisch ist? Und so oft stellt man sich dann später die Frage: „Was ist bloss mit uns passiert“? Die „Überlebenden“ – wie haben die das hingekriegt? Es scheint, als neigten sie dazu, das Ganze einfach und unkompliziert zu halten – to keep it simple!

„Don`t look for the differences between you and me

Look for you and me, Babe, in the differences we see”

“No, not perfect this design – but what we have is only yours and mine”

Sänger Chris Ellis, Gitarrist Edis Mano, Drummer Nico Looser und Bassist Severin Graf – vier Freunde – aber auch gestandene Veteranen der schweizerischen- und europäischen Live – und Studioszene. Sie haben zusammengefunden, um ihrer Musik den eigenen Ausdruck zu verleihen – unter ihren eigenen Bedingungen. Das Resultat ist eine atemberaubende Kollektion aus einer meisterhaften Songschmiede. Persönlicher Ausdruck mit viel Spass und gänzlicher Virtuosität strömt durch jeden kompromisslosen Beat. Ihre neue Single “Keep It Simple” webt ein imposantes Gebilde aus der federleichten Rhythm Section und dem unzerstörbaren Glauben, dass die Hoffnung niemals sterben wird – oder in diesem Fall die Liebe – wenn wir sie nur «einfach halten» könnten!

Lust auf Liebe? Das Leben? Erneuerung? Frühling? Frieden? – Ja, klar!

Das Video zu „Keep it Simple“ sieht man hier: https://youtu.be/Wkvbv5K84Fk

Foto: (c) Pascal Berger