Greta Van Fleet veröffentlichen ihr zweites Album “The Battle At Garden’s Gate”

Ihr zweites Album hat es in sich. Greta van Fleet veröffentlichen am gestrigen Freitag ihr neues Album “The Battle At Garden’s Gate” und damit so etwas wie Balsam für unsere Lockdown-Seelen, die sich nach Rock n Roll sehnen, schwitzend handgemacht, tief ins Herz bohrend mit smarten grandiosen Texten und umrahmt von virtuos arrangierten Melodien und Sounds. Ja, Freitag kommt das Album, auf das die Fans bereits sehnsüchtig gewartet haben. Greta van Fleet bringen einen Nachfolger zum Debüt, der größer, lauter und theatralischer ist – Rock n Roll at its finest…

Das zweite Album der Band, The Battle at Garden’s Gate, spiegelt stark das persönliche und spirituelle Wachstum der einzelnen Mitglieder während ihres rasanten Aufstiegs wider, angefangen bei Tourneen durch die dreckigen Rockbars in Detroit und Saginaw bis hin zu Headliner-Shows auf fünf Kontinenten und dem Verkauf von über einer Million Tickets nur drei Jahren. Das Album wurde in Los Angeles mit dem Produzenten Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele) aufgenommen.

„Während des Schreibens dieses Albums gab es eine Menge Selbstentwicklung, die durch Erfahrungen ausgelöst wurde, die ich gemacht habe, Erfahrungen, die wir alle gemacht haben“, erklärt Sänger Josh Kiszka. “Es spiegelt einen Großteil der Welt wider, die wir gesehen haben, und ich denke, dass es viel persönliche Wahrheit widerspiegelt”, sagt Gitarrist Jake Kiszka.

Foto: (c) Alysse Gafkjen