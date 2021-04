Gwen Stefani und Blake Shelton: Hochzeit im Sommer

Gwen Stefani und Blake Shelton planen, diesen Sommer den Bund fürs Leben zu schließen. Das Paar hat sich im Oktober nach fünf gemeinsamen Jahren verlobt und Blake hat jetzt verraten, dass sie nicht vorhaben, ein ganzes Jahr zu warten, bevor sie heiraten, weil sie viel Zeit für sich haben wollen, bevor Blake im November mit den Dreharbeiten zu „The Voice“ beginnt.

In der ‚Today‘-Show sagte Blake, nachdem er bestätigt hatte, dass sie eine Sommerhochzeit planen: „Mit COVID-19 sieht es so aus, als könnte es klappen, aber ich weiß es nicht. Also, das ist vorläufig der Plan. Wir werden sehen. Ich habe Angst, wenn sie und ich bis nächsten November warten, dann bin ich gleich wieder im The Voice-Zyklus. Und ich möchte wirklich viel Zeit davor und danach haben.“

Obwohl das Paar noch dabei ist, die Details ihres großen Tages auszuarbeiten, haben sie bereits ein Angebot von Miley Cyrus erhalten, ihre Sängerin zu sein.

Foto: (c) PR Photos