Hayley Kiyoko: Endlich 30?

Hayley Kiyoko sagt, dass sich ihr 30. Geburtstag wie „die größte Errungenschaft“ ihres Lebens angefühlt hat. Sie erreichte letzte Woche dieses Alter und sagte nun, dass sie nicht glücklicher sein könnte, nachdem sie das Gefühl hatte, dass das letzte Jahrzehnt „jede Faser (ihrer) Existenz herausgefordert hat“.

In einem langen Instagram-Post schrieb sie: „Ich habe in den letzten Jahren nicht wirklich viel über meine gesundheitliche Reise geteilt, aber ich weiß, dass es eine Zeit dafür geben wird. Was ich sagen kann, ist, dass sich der 30. Geburtstag wie die größte Errungenschaft in meinem Leben angefühlt hat. Ich war noch nie so stolz darauf, es geschafft zu haben. Meine 20er haben jede Faser meiner Existenz herausgefordert, und 30 zu werden fühlte sich an, als könnte ich endlich aufatmen. Es fühlte sich wie ein massiver Neustart an.“

