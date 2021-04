Henry Cavill: Die Neue an seiner Seite

Henry Cavill (37) hat seine Beziehung mit Natalie Viscuso auf Instagram offiziell gemacht. Er teilte ein Bild auf Instagram von ihm und seiner „schönen und brillanten Liebe“, die am Wochenende eine Partie Schach spielen.

Er witzelte und schwärmte in der Bildunterschrift: „Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst aussehe, kurz bevor meine schöne und brillante Liebe Natalie, mich beim Schachspiel zerstört.“

Laut ihrer LinkedIn-Seite ist Natalie Vizepräsidentin der Fernseh- und Digitalstudios bei Legendary Entertainment, einer Produktionsfirma, die an Henrys Streifen „Enola Holmes“ aus dem Jahr 2020 und „Man of Steel“ aus dem Jahr 2013 beteiligt war. Natalie (31) war außerdem 2005 in einer Episode von MTVs ‚My Super Sweet 16‘ zu sehen. Das neue Paar wurde letzte Woche händchenhaltend bei einem Spaziergang mit seinem geliebten Hündchen Kal gesichtet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos