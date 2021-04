Hugh Jackman: Ehe ist wie das Atmen

Die Ehe von Hugh Jackman (52) ist so „natürlich wie das Atmen“. Er hat seinen 25. Hochzeitstag mit einer herzlichen Hommage an seine Ehefrau Deborra-Lee Furness (65) begangen, von der er zugab, dass es ihm bestimmt war, sein Leben mit ihr zu verbringen, bereits als sie sich trafen.

Neben einer Reihe von Fotos von ihrem Hochzeitstag, schrieb er auf Instagram: „Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie das Atmen. Fast von dem Moment an, als wir uns trafen … wusste ich, dass es unser Schicksal ist, zusammen zu sein. In unseren 25 Jahren – ist unsere Liebe nur noch tiefer geworden. Der Spaß, die Aufregung und die Abenteuer noch aufregender; das Lernen noch größer. Ich bin für immer dankbar, dass wir unsere Liebe, unser Leben – und unsere Familie – miteinander teilen. Wir haben gerade erst angefangen.“

Er, der seine Gattin am Set der TV-Show ‚Correlli‘ kennenlernte, verriet kürzlich, dass der Schlüssel zu seiner langen Ehe darin liegt, dass er und seine Frau sich „Zeit füreinander nehmen“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos