Iggy Azalea: Nicht warten, einfach machen!

Iggy Azalea (30) hat ihre Fans dazu ermutigt, sich als Songwriter zu versuchen. Sie hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um ihre Anhänger zu ermutigen, ihre Hoffnungen und Träume zu verfolgen und sich nicht von ihren Unsicherheiten aufhalten zu lassen.

Die Musikerin, die in Australien geboren wurde, aber als Teenager in die USA zog, um ihre musikalischen Ambitionen zu verfolgen, schrieb auf Twitter: „Jedem, der darüber nachdenkt, ins Songschreiben oder Produzieren einzusteigen, der noch im Teenageralter ist, möchte ich nur sagen: Tut es! F***, wer auch immer das dumm erscheinen lässt, denn es gibt immer EINEN und das wird auch bei deinem Erfolg so bleiben. Springt rein und versucht es, warum nicht?“

Foto: (c) Universal Music