Jebroer x Dr. Phunk x Lil Texas – Robbery

“Don’t f*ck with my money, i will lay you down… this is a robbery!” Die niederländische Ikone Jebroer begeht mit seinem neuen Track einen Raubzug durch die internationale Musikszene. Diesmal hat er sich mit seinem guten Freund und niederländischen Produzenten Dr. Phunk und der amerikanischen Hardcore-Legende Lil Texas zusammengetan. Jebroer und Dr. Phunk haben sich schon in der Vergangenheit als perfekte Kombination erwiesen: zuvor veröffentlichten sie bereits gemeinsam die Multi-Platin-Hits „Kind Van De Duivel / Kind Eines Teufels“ und „Engeltje / Engel“.

Lil Texas fügt einen innovativen Twist hinzu. Er hat eine bahnbrechende Bewegung für amerikanischen Hardcore mit Bangern wie „KAMIKAZE – VIP“ zusammen mit GRAVEDGR inspiriert. Diese Zusammenarbeit passt genau zu Jebroers Plan, die Weltherrschaft zu erlangen. „Robbery“ wird auf Jebroers kommendem englischen Album „Six“ zu hören sein, das Teil seiner internationalen Trilogie „Zes Sechs Six“ ist. Er veröffentlichte bereits die Singles „The Master“ zusammen mit dem österreichischen Power-Duo Harris & Ford und „Child Of The Devil“ mit Dr. Phunk und dem australischen Produzenten Timmy Trumpet. „Robbery“ ist ein weiterer Kracher!

Jebroers kommendes internationales Trilogie-Projekt „Zes Sechs Six“ besteht aus einem niederländischen, deutschen und englischen Album, das weltweit ein breites Publikum ansprechen soll. Bereits veröffentlichte Singles aus dem deutschen Teil „Sechs“ haben schon große Erfolge erzielt. Jebroers deutsche Version des Hits „Kind Eines Teufels“ erreichte mehr als 23 Millionen Streams und die Kollaboration „My Gabber“ mit Scooter hat bereits über 16 Millionen Streams erreicht.

Sein neuestes Featuring ist die englische Version „Child Of The Devil“ zusammen mit Dr. Phunk und dem Star DJ Timmy Trumpet (der kürzlich in die Top 20 DJs der Welt aufgenommen wurde), der seine charakteristische Trompete in den Mix einbringt. „Child Of The Devil“ ist die Leadsingle aus dem Album „Six“, „The Master“ folgt an zweiter Stelle. Mit seinem kommenden Album beweist Jebroer einmal mehr, dass sich seine einzigartige Mischung aus vielfältiger Musik nicht in eine Schublade stecken lässt.

Jebroer ist auf dem besten Weg, seinen Traum vom internationalen Durchbruch zu verwirklichen. Das niederländische Phänomen hat sich in seinem Heimatland Niederlande, aber auch europaweit in Ländern wie Belgien, Österreich und der Schweiz einen Namen gemacht. Hit-Tracks wie „Marathon“, „Engeltje“, „Leven Na De Dood“ und „Kind Van De Duivel“ wurden auf der Radikal-EP erfolgreich ins Deutsche übersetzt und erfreuen sich damit auch über die Grenzen hinaus großer Beliebtheit.

Foto: (c) Kontor Records