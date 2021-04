Jerome x Lizot präsentieren „Dance like Rihanna“

Jerome ist seit zehn Jahren das Aushängeschild von Kontor Records. Der Hamburger DJ, Produzent und Entertainer wurde 2020 für seine Single „Light“ in Deutschland und Österreich mit Gold ausgezeichnet. 2020 war er gleichzeitig mit drei Singles in den Top 100 Single Charts vertreten. Neben dem Erfolg seiner Singles „Take My Hand“, „Lonely“ (Gold in Polen) oder „You & Me“ sind aber auch seine zahlreichen Remixes für Big Names wie Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Sam Feldt, The Underdog Project, Brennan Heart, VINAI u.v.m. hervorzuheben. Mit mehr als 3 Millionen monatlichen Hörern und insgesamt über 280 Millionen Streams, allein auf Spotify ist Jerome nicht mehr aus der Dance-Szene wegzudenken.

Für seine neue Single „Dance Like Rihanna“ holte sich KONTORs Aushängeschild Jerome das DJ-Duo LIZOT ins Studio. Mit ihrer Single „Weekend“ (63 Mio. Streams + 24 Mio. Youtube Views) schafften Max und Robin, die Masterminds hinter LIZOT nicht nur den Einstieg in die deutschen Single Charts, sondern holten sich auch direkt PLATIN in Polen! Die EDM-Schwergewichte sind sich keine Unbekannten, so kollaborierten sie bereits für ihre gemeinsame Single „Sober“ und erschufen mit „Dance Like Rihanna“ ein mehr als starkes Follow-Up.

Es ist ein energiegeladener Main Stage Dance Track mit Ohrwurmgarantie, der die Soundwelten von Jerome und LIZOT perfekt verbindet und nahtlos an ihre großen Hits anschließen wird.

Jerome x LIZOT – „Dance Like Rihanna“ ist seit gestern, 9. April überall als Stream- und Download erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records