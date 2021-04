Jim Ward präsentiert „Paper Fish“ und kündigt „Daggers“ an

Jim Ward kündigt heute sein neues Soloalbum „Daggers“ für den 11.06.2021 an. Anders, als man erwarten könnte, handelt es sich dabei nicht um ein ruhiges Akustikalbum, sondern um ein Stück mächtigen Emo-Rocks: Thursday-Drummer Tucker Rule sitzt am Schlagzeug, Ben Kenney von Incubus spielt den Bass. Die erste Single „Paper Fish“ ist gestern erschienen!

Jim Ward blickt bereits auf eine eindrucksvolle Karriere zurück: Ob mit At The Drive-In, Sparta oder seinem Soloprojekt Sleepercar veröffentlichte er bereits zahllose monumentale Platten, zuletzt 2020 „Trust The River“ von Sparta. Und obwohl „Daggers“ einfach unter seinem Namen erscheint – es ist kein typisches Solo-Album, sondern die lauteste Platte aus seiner Feder seit vielen Jahren .

„Für mich war und ist Musik immer das Ventil für meinen Frust und meine Ängste“, erzählt Ward, „Ich glaube an die heilende Kraft von Musik – wenn meine Welt auf dem Kopf steht, hilft sie mir, nicht den Kopf zu verlieren.“ Und 2020 stand die Welt wirklich auf dem Kopf. Jede Nacht verbrachte er mit seiner Gitarre und vergrub sich in Arbeit – Die Songs für „Daggers“ entstanden. Die Skizzen schickte er an seine langjährigen Freunde Tucker Rule und Ben Kenney, die ihre Instrumente dazu spielten: „Das haben meine Freunde einfach aus purer Liebe dafür gemacht, mit seinen Freunden gemeinsam Musik zu spielen. Weil wir das vermisst haben. Ich bin ihnen so dankbar und weiß nicht, wie ich das Tucker und Ben jemals zurückgeben könnte.“

In „Paper Fish“ singt Ward die Zeilen, die seine Vision für das Album am besten beschreiben: „All I ever wanted / was to die a better man than I was at the start“. Es ist der letzte Song, den er für das Album schrieb, er war das fehlende Puzzleteil. „Das Leben ist eine Reise, und für mich ist das Ziel dieser Reise zu 100% ein besserer Mensch zu werden. Ich denke tagein tagaus daran. Ich möchte die Welt als die bestmögliche Version von mir verlassen.“

Foto: (c) Ivan Pierre Aguirre