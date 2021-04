Joedy: Ihre neue Single „Drama“

JOEDY meldet sich mit ihrer neuen Single „Drama“ zurück. Direkt ins Gesicht und frei heraus offenbart sie auf einem smooth pulsierenden Beat und mitreißenden Groove einen Seelen-Striptease. Ihre Message gleicht einer intensiven Offenbarung ihrer Gefühlswelt und Lebensrealität ohne jegliche Kompromisse. In perfekter Symbiose entfesseln adrenalingetränkte Breaks, ein dynamisches Arrangement und ihre eindrucksvolle Stimme einen ausufernden mentalen Rauschzustand.

JOEDY fasziniert erneut mit verschiedensten Stileinflüssen: Urban Vibes kombiniert mit hochkarätigem Songwriting – unter die Haut gehende Texte, kraftvolle Piano-Chords und eine energische Baseline treffen genau den gesuchten Nerv und beweisen abermals die hohen Ansprüche von JOEDY an ihren eigenen musikalischen Output.

Wenn schon, dann richtig. Und so tritt der Song nicht nur mit gefühlvollem Anlauf die Türen zum Gehörgang auf, sondern bleibt mit einem unverschämt catchy Refrain hängen, wie die Erinnerung an einen unvergesslichen One-Night-Stand und gibt einen nahezu verstörend-schönen Ausblick auf die folgenden Singles.

Eines ist klar – am Ende bleibt „Drama“.

Foto: (c) MD / JOEDY