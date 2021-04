Julia Michaels kündigt ihr Album “Not In Chronological Order” an

Die Katze ist aus dem Sack: Julia Michaels hat am vergangenen Freitag ihr neues Album “Not In Chronological Order” für den 30. April angekündigt! Die gefeierte Sängerin und Songwriterin erklärt, dass das neue Werk während des Lockdowns entstanden ist, aber vor allem durch die Beteiligten etwas besonderes geworden ist. Julia Michaels hat bereits mit “All Your Exes” einen ersten Vorgeschmack abgeliefert, jetzt läuft der Countdown bis zum neuen Album!

„Mein erstes Album. Ich kann nicht glauben, dass ich das überhaupt sage. Aber hier sind wir. Und hier ist es. Ich habe dieses Album das ganze letzte Jahr über mit einer Handvoll Leute gemacht, die verstanden haben, wo ich war und wohin ich mit diesem Album wollte. Danke an alle, die daran beteiligt waren, und danke an alle, die es hören, dass sie eine Chance darauf ergriffen haben. Ich hoffe, dass es einen Teil von euch anspricht und dass ihr es nicht zu sehr hasst lol“

Foto: (c) Catie Laffoon