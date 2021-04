Karlie Kloss und Joshua Kushner: So heißt ihr Sohn

Karlie Kloss und Joshua Kushner haben ihr Baby Levi genannt. Das Model hat den Namen ihres Sohnes, den sie letzten Monat mit ihrem Ehemann bekam, als Levi Joseph bestätigt, als sie ein süßes Foto der winzigen Hand des Kleinen teilte.

Karlie und Joshua verkündeten die Geburt des Babys letzten Monat in süßen passenden Instagram-Posts, aber der Name ihres Sohnes wurde erst am vergangenen Freitag (16.04.21) enthüllt.

Vor einigen Tagen gab Karlie zu, dass ihre Schwangerschaft ihr Verlangen nach „salzigen und knusprigen“ Lebensmitteln geweckt hat, aber sie hat immer einen aktiven Lebensstil beibehalten, um sicherzustellen, dass sie in guter Form bleibt.

