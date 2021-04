Kate Winslet gefällt sich besser

Kate Winslet (45) verriet, dass sie in diesem Stadium ihrer Karriere nicht mehr die gleichen Probleme mit ihrem Aussehen hat wie früher.

Sie sagte gegenüber „Collider“: „Ich befinde mich gerade in einer besonders interessanten Phase meiner Karriere, da ich Mitte 40 bin und weiß, dass ich die echten Glamour-Rollen nicht mehr spielen muss. Ich freue mich und bin auch stolz darauf, dass es mein Recht ist, auf der Leinwand jetzt einfach nur wie Sch*** auszusehen. Ich habe das Gefühl, ja, ich kann das alles einfach machen. Es ist schön. Ich mache das schon seit 28 Jahren. Ich habe nicht mehr das Gesicht oder den Körper, den ich vor 20 Jahren hatte, und das ist wirklich okay. Ich habe kein Problem damit. Und so fühlt sich das Wissen, dass ich Rollen spielen kann und mein sich veränderndes Selbst nicht verändern oder diese Dinge anpassen muss, wie ein großer Genuss an, ganz ehrlich. Es ist ein gutes Gefühl.“

Kate hat auch betont, dass sie nie geplant hat, dem „Trend“ zu folgen, Produzentin zu werden. Sie will dem Publikum weiterhin ihre Wandlungsfähigkeit zeigen!

Foto: (c) PR Photos