Katherine Schwarzenegger: Die „normale“ Kindheit

Katherine Schwarzenegger (31) will das Gesicht ihrer Tochter nicht in der Öffentlichkeit zeigen, damit sie eine normale Kindheit haben kann. Die Autorin hat eine sieben Monate alte Tochter mit Ehemann Chris Pratt und obwohl die Kleine gelegentlich auf ihren Social-Media-Seiten zu sehen ist, werden ihre Gesichtszüge immer versteckt. Es ist den Eltern wichtig der Kleinen Privatsphäre zu geben. Katherine erklärte, dass sie diese Entscheidung zum Teil aufgrund des „großen Geschenks“ getroffen haben, das sie und ihre Geschwister von ihren eigenen berühmten Eltern, Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, erhalten haben.

In der Sendung „Today“ sagte sie: „Offensichtlich bin ich nicht mit sozialen Medien aufgewachsen, also ist es in dieser Hinsicht ein bisschen anders, nur weil ich das Gefühl habe, dass wir in der heutigen Welt so viel teilen. Aber ich denke, eines der größten Geschenke, das meine Eltern mir und meinen Geschwistern gemacht haben, ist das Geschenk der Privatsphäre und eine wirklich normale Erziehung, oder eine so normale Erziehung wie möglich. Wir hatten eine wirklich normale und magische Kindheit, und es war uns erlaubt, irgendwie unsere eigenen Leute zu sein und unsere eigene Identität zu haben und uns zu entscheiden, in welche Form der Öffentlichkeit wir treten wollten, wenn wir uns wohlfühlten. Das war so ein unglaubliches Geschenk, das uns Kindern zuteil wurde.“

Foto: (c) PR Photos