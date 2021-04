Kelly Brook bereut Autobiografie

Kelly Brook (41) wünscht sich, dass sie ihre Autobiografie verschwinden lassen könnte. Die Schauspielerin hat zugegeben, dass sie ihr Buch „Close Up“, in dem sie Details über einige ihrer vergangenen Romanzen sowie „sensationslüsterne“ Geschichten aus ihrer Kindheit enthüllte, sehr bereut.

Während eines Gesprächs mit Professor Brian Cox bei „Heart Radio“ sagte sie: „Wenn ich meine Autobiografie in ein schwarzes Loch werfe, ist sie dann verloren oder kommt sie wieder heraus?“ Der Akademiker erklärte daraufhin: „Irgendwann, denkt jetzt jeder, am Ende der Zeit, fast … Milliarden, Milliarden, Milliarden, Milliarden Jahre in der Zukunft, verdampft das schwarze Loch … Das nennt man Hawking-Strahlung, nach Stephen Hawking, und alle Informationen in Ihrer Autobiographie wären im Prinzip noch da.“

Kelly antwortete: „Wow, unglaublich. Ich werde sie niemals in ein schwarzes Loch werfen, denn ich bereue einige der Dinge, die ich hineingeschrieben habe, um ehrlich zu sein.“

