Kevin Bacon: Lockdown stellt ihn auf die Probe

Kevin Bacon (62) sagt, die Quarantäne war ein „erstaunlicher Test“ für seine Ehe mit Kyra Sedgwick (55). Er ist seit 1988 mit Kyra verheiratet und sagte, dass die zusätzliche Zeit, die sie inmitten der Corona-Pandemie zu Hause verbrachten, ihnen zeigte, wie wichtig es ist, ihren eigenen Raum zu haben, „weg von einander“.

Er sagte in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“: „Meine Frau und ich haben erkannt, dass wir schon sehr lange verheiratet sind, und die Quarantäne war wirklich eine Art Test für unsere Ehe, denn wir waren wirklich isoliert. Ich glaube, nach einer Weile haben wir gemerkt, dass wir auch an unserem Platz irgendwie voneinander weggehen müssen.“ Er fügte hinzu: „Wir haben also gefrühstückt, dann ist sie im Grunde ins Schlafzimmer gegangen, das wir das Versteck nannten, und sie hat viel Zeit in ihrem Versteck verbracht. Dann schrieb sie mir eine SMS und sagte: ‚Willst du später mit mir essen gehen?‘ und ich sagte ’sicher‘ und wir trafen uns in der Küche und dann ging sie zurück in ihren Bereich. Und, nochmal, du weißt schon, Drinks, vielleicht Abendessen, was auch immer. Und dann würden wir uns wieder in der Küche treffen und das Gleiche noch einmal machen.“

Obwohl die Zeit allein für ein verheiratetes Paar vielleicht nicht konventionell ist, sagt Kevin, dass er die Routine mit seiner Frau genießt, da „sie eine ständige Quelle der Unterhaltung ist“.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos