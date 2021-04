Lil Nas X: Nach Outing ist es einfacher

Lil Nas X sagt, dass Dating jetzt „einfacher“ ist, nachdem er sich geoutet hat. Er enthüllte 2019, dass er schwul ist und gibt zu, dass das offene und ehrliche Eingehen auf seine Sexualität seinem Dating-Leben sehr geholfen hat.

Im Spout Podcast erzählte er: „Es ist definitiv einfacher. Bevor ich berühmt wurde, habe ich vielleicht zwei, drei Leute gedatet. Keine der Beziehungen – niemand hat es je gewusst, außer uns beiden, weißt du?“ Allerdings sagt der 21-jährige Sänger auch, dass er im Moment keine Dates hat. Er sagte: „(Ich bin nicht in einer lockeren Beziehung) im Moment. Immer, wenn ich anfange, jemanden zu daten, verliebe ich mich manchmal zu sehr in ihn. Gut, in das, was auch immer meine Vorstellung von Liebe im Moment ist. Aber auch schlecht, weil diese Person vielleicht zu viel von meiner Zeit in Anspruch nimmt.“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos