Lily-Rose Depp: Sie ist wertvoll

Lily-Rose Depp sagt, der „Wert der Privatsphäre“ sei ihr „von klein auf“ eingeimpft worden. Sie, die die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis ist, gibt zu Protokoll, dass ihr Privatsphäre wirklich wichtig ist und sie weiß, wie wichtig es für sie ist, Dinge „nur für sich selbst“ zu behalten.

In der „The Drew Barrymore Show“ sagte sie: „Der Wert der Privatsphäre ist etwas, das mir von klein auf eingeflößt wurde. Da ich in einer Familie aufgewachsen bin, war es immer etwas, das – ich habe immer gelernt, wie wichtig Privatsphäre ist und wie wichtig es ist, Dinge nur für sich selbst zu behalten. Und das ist etwas, das ich in meine eigene Karriere mitgenommen habe und das mir wirklich wichtig ist. Es geht darum, das auszubalancieren mit dem Wunsch, auch andere Dinge privat zu halten und andere Teile des Lebens zu genießen.“

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos