London Grammar veröffentlichen neuen Song und Video „How Does It Feel“

Drei Jahre sind seit ihrem zweiten Album „Truth Is A Beautiful Thing“ vergangen. Die Zeit haben London Grammar kreativ genutzt und mittlerweile drei neue Songs – “Baby It’s You”, “Californian Soil” und “Lose Your Head”- veröffentlicht. Jetzt folgte mit “How Does It Feel” der nächste Vorbote auf das kommende Album “Californian Soil” und auch das Video zu dem Song feierte in der letzten Woche Premiere…

2013 eroberten London Grammar die britische Musikszene im Sturm. Ihr Debütalbum “If You Wait” verkaufte sich in der Folge über zwei Millionen Mal und bescherte Hannah Reid (Gesang), Dan Rothman (Gitarre) und Dot Major (Drums, Electronics) einen Ivor-Novello- und zwei AIM-Awards, eine Brit-Nominierung sowie die begehrte iTunes’ Album Of The Year-Auszeichnung. Mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Alben weltweit wurden London Grammar zu einem der gefragtesten internationalen Newcomer-Acts. „Strong“ und „If You Wait“ haben in Deutschland zudem jeweils Gold-Status erreicht.

Foto: (c) Alex Waespi / Universal Music