Macaulay Culkin ist Vater

Macaulay Culkin und Brenda Song haben ein Kind bekommen. Das Paar bekam am Montag, den 5. April in Los Angeles, Kalifornien, einen kleinen Jungen namens Dakota, der laut dem Esquire-Magazin gesund und munter ist. In einem gemeinsamen Statement gab das Paar, das sich vor ein paar Jahren kennengelernt hat, zu, dass sie „überglücklich“ über die Geburt sind.

Im vergangenen Februar hatte Macaulay bereits verraten, dass er sich um ein Baby mit Brenda bemüht. Er sagte damals: „Wir üben viel. Wir finden es heraus, damit das Timing funktioniert. Denn nichts macht dich mehr an, als wenn deine Frau ins Zimmer kommt und sagt: ‚Schatz, ich habe meinen Eisprung.'“

Foto: (c) Paul Froggatt / PR Photos