Mark Wahlberg will 15 Kilo zunehmen

Mark Wahlberg (49) plant, in den nächsten sechs Wochen 30 Pfund zuzunehmen. Der Schauspieler hat verraten, dass er sich darauf vorbereitet, für seinen neuen Film „Father Stu“, in dem er einen Boxer spielt, der Priester wird, die Pfunde drauf zu satteln.

Der Hollywood-Star erklärte bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘: „Nachdem wir die Boxszenen gedreht haben, soll ich im Laufe des Films so viel Gewicht wie möglich zulegen, also fordere ich mich selbst heraus, in den nächsten sechs Wochen 30 Pfund zuzunehmen. Sie wollen, dass ich es so gesund wie möglich mache, und ich denke mir: ‚Alter, ich bin schon so lange auf Diät, ich will einfach alles essen, was in Sicht ist.'“

Mark, der dafür bekannt ist, ein Fitness-Fanatiker zu sein, erklärte, dass er es kaum erwarten kann, sich in den kommenden Wochen zu verwöhnen. Er erzählte: „Ich will in Bäckereien gehen. Ich will zu Denny’s gehen. Ich will Pfannkuchen holen. Ich will alles bekommen, was ich in die Finger kriegen kann.“

Foto: (c) Rene Norman / PR Photos