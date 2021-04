Max George: Sein seelischer Zusammenbruch

Max George (32) war auf dem Höhepunkt seines Ruhmes „psychisch zusammengebrochen“. Der ehemalige „The Wanted“-Sänger hat sich über seine Kämpfe mit Depressionen geäußert und zugegeben, dass er seinen ersten richtigen Schub erlebte, als die Debütsingle der Gruppe, „All Time Low“, 2010 den ersten Platz der britischen Single-Charts erreichte.

Er sagte dem „HELLO!“-Magazin: „Es spielt keine Rolle, was du tust oder wer du bist, du kannst buchstäblich alles haben, was du willst, aber als der Erfolg kam, brach ich mental zusammen. Meinen ersten richtigen Schub hatte ich, als The Wanted auf Platz eins ging. Ich hatte alles erreicht, was ich jemals gewollt hatte, aber ich konnte nicht damit umgehen, wie es so schnell explodierte.“

Er brauchte lange, um seine Kämpfe zu akzeptieren.

