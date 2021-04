Michael Buble: Seit 10 Jahren verheiratet

Michael Buble feiert ein ganzes Jahrzehnt Ehe mit seiner „viel besseren Hälfte“, Luisana Lopilato. Er heiratete Luisana im Jahr 2011, und am Donnerstag (01.04.21) markierte er 10 Jahre Ehe mit einem süßen Instagram-Post, in dem er seine Frau als seinen „Helden“ beschrieb.

Er schrieb: „In 10 Jahren Ehe haben wir so viel durchgemacht, Lu… Die guten Dinge im Leben sind mit dir besser gewesen, und du hast mir geholfen, durch einige der schwersten Zeiten zu kommen, die man sich vorstellen kann. Du bist meine bessere Hälfte, mein Held und das Licht in meinem Leben. Obwohl es noch viel mehr gibt, was ich fühle, und so viel mehr, was ich sagen möchte, werde ich das für Dich aufheben. Ich liebe dich, Kid. Alles Gute zum Jahrestag.“

Luisana postete auch eine süße Hommage an ihren Mann auf Social Media, wo sie ihn als ihren „besten Freund“ bezeichnete. Sie schrieb: „Die Liebe meines Lebens, mein Partner, mein bester Liebhaber, mein bester Freund. Wir waren in der Lage, gemeinsam alle Kämpfe, die uns auf unserem Weg präsentiert wurden, mit bewundernswerter Stärke, Respekt und so viel tiefer Liebe zu überwinden. Ich danke Gott, denn ich weiß, dass er es so gewollt hat! Für viele weitere Lacher, Tipps, Lieder, Geschichten, Nächte, Kitzel, und die Liste geht weiter und weiter… Ich höre hier auf und erzähle Ihnen den Rest unter vier Augen!!!! I love uuuuu!!! @michaelbuble“

Foto: (c) Warner Music