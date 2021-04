Mick Jagger und Dave Grohl veröffentlicht gemeinsamen Song „Eazy Sleazy“

Rock-Ikone Mick Jagger überraschte seine Fans weltweit soeben mit seinem neuen Song „Eazy Sleazy“, den er während des Lockdowns geschrieben und gemeinsam mit Foo-Fighters-Leader Dave Grohl aufgenommen hat, der den prägnanten Schlagzeugpart beisteuerte, aber auch für Gitarre und Bass zuständig war.

Das ansteckende „Eazy Sleazy“ ist zu jeder Sekunde ein Lied unserer Zeit, vor Energie geradezu berstend, mit Rock’n’Roll-Attitüde, einem Augenzwinkern und satirischer Botschaft. MJ sinniert über das Leben, das wir alle gelebt haben, mit dem für ihn typischen, köstlichen, dunklen und süffisanten Humor. Er reflektiert unsere aktuelle Welt, die voll ist mit „‚zoom calls‘, ‘home in these prison walls’, poncey books, fake applause and too much TV“. Mit Optimismus blickt er auf die Welt nach dem Lockdown und den „Garten der irdischen Freuden“, der dahinter liegt und auf uns wartet.

Auch ein Video zu „Eazy Sleazy“ gibt es ab sofort auf YouTube! Es feierte ebenfalls gerade Premiere und zeigt Mick Jagger zu Hause und Dave Grohl im Studio.

Mick Jagger kommentierte: „Es ist ein Song, den ich über das Herauskommen aus dem Lockdown geschrieben habe, mit etwas dringend benötigtem Optimismus. Danke an Dave Grohl für seinen Part an Schlagzeug, Bass und Gitarre! Es hat viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Ich hoffe, euch allen gefällt ‚Eazy Sleazy‘.“

Dave Grohl erklärte: „Es ist schwer in Worte zu fassen, was es für mich bedeutet, diesen Song mit Sir Mick aufzunehmen. Es ist jenseits eines wahr gewordenen Traums. Gerade als ich dachte, das Leben könnte nicht verrückter werden … und es ist der Song des Sommers, ohne Zweifel!!“

Foto: (c) Universal Music