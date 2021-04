Neptunica feat. Matthew Clanton – Love is gone

Seit mittlerweile mehr als fünf Jahren mischt Neptunica (aka Maximilian Bohnet) die internationale Musikszene gewaltig auf. Weltweit über 50 Mio. Streams, mehr als 40 Mio. YouTube-Views, Features in den beliebtesten Playlisten und Remixes für namhafte Künstler wie Armin van Buuren, Tom Gregory, Lost Frequencies oder Gestört Aber GeiL sprechen eine eindeutige Sprache.

Für seine neue Single „Love Is Gone“ holt der 22-jährige Hamburger sich den Sänger und Produzenten Matthew Clanton aus Los Angeles an seine Seite. Die Single ist ein Cover des TikTok Hits von SLANDER & Dylan Matthew, der beachtliche 370.000 Videos zum Sound vorweisen kann. Neptunica hüllt „Love Is Gone“ in ein Slaphouse Gewand, welches aus der gefühlvollen Ballade einen Slaphouse Must-Hear macht, bei dem definitiv kein Fuß still stehen bleibt.

„Love Is Gone“ erschien am 02.04.2021 als Download und Stream.

Foto: (c) Kontor Records