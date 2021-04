Nick Cannon und Abby De La Rosa bekommen Zwillinge

Nick Cannon und Abby De La Rosa (30) erwarten Zwillinge. Sie hat auf Instagram verkündet, dass sie und Nick zwei kleine Jungen erwarten.

Sie schrieb: „Unsere allerliebsten Söhne – meine Wunderbabys, Danke, dass ihr mich ausgewählt habt, eure Mami zu sein. Ich weiß, dass der Herr mich für das Geschenk von nicht nur einem, sondern zwei kleinen Engeln bestimmt und vorbereitet hat. Ich bete, dass Gott euch beiden die Kraft gibt, mutig und kühn in eurer individuellen Wahrheit zu gehen, genau wie euer Daddy. Dass Gott Dich und Deinen Bruder segnet und Euch darin führt, Eure volle Bestimmung zu leben. Euer Vater und ich werden immer für euch beide da sein; in völliger Übereinstimmung und Unterstützung. Egal, was diese Welt Euch in den Weg stellen mag, wisst, dass Vergebung der Schlüssel ist und was für Euch ist – ist für EUCH! Ihr seid beide schon so geliebt und wir können es nicht erwarten, euch beide zu treffen.“

Abby teilte ein Bild von sich, auf dem sie ein Perlen-Top trägt, das ihren schwangeren Bauch berührt, während sie neben Nick steht, der mit dem Rücken zur Kamera abgelichtet ist.

Foto: (c) PRN / PR Photos