Pete Davidson und Phoebe Dynevor: Jetzt ist es raus!

Phoebe Dynevor und Pete Davidson wurden inmitten der ganzen Gerüchte, dass sie zusammen sein sollen, zusammen fotografiert. Die „Bridgerton“-Darstellerin wurde romantisch mit dem „Saturday Night Live“-Star in Verbindung gebracht und sie schienen ihre Romanze zu bestätigen, nachdem sie am Sonntag (25.04.21) beim gemeinsamen Spaziergang in Stoke-on-Trent, England, gesichtet wurden.

Das Paar wurde gesehen, wie sie sich umarmten, als sie zusammen durch die britische Landschaft spazierten, gekleidet in lässigen Outfits, wie Bilder, die von der Mail Online erhalten wurden, enthüllten. Pete trug einen grünen Hoodie und Phoebe eine gebleichte Jeansjacke. Die Romanze von Pete und Phoebe soll sehr „ernst“ sein, nachdem sie zum ersten Mal im März Gerüchte aufkommen ließen, sie seien zusammen. Sie wurden zusammen in Manchester, England, gesichtet, während Phoebe auch Petes Heimatstadt New York besuchte.

Foto: (c) PR Photos