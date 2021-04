Phoebe Dynevor und Pete Davidson überstürzen nichts

Pete Davidson (27) und Phoebe Dynevor (25) gehen es langsam an mit ihrer Romanze.

Die Schauspielerin, die in der Netflix-Serie „Bridgerton“ die Rolle der Daphne Bridgerton spielt, lernte den Komiker im Februar in New York kennen und wurde Wochen später zusammen in der Nähe ihres Hauses in London gesehen. Obwohl sich die beiden „sehr nahe gekommen sind“, behauptet ein Insider, dass es „nicht allzu ernst“ sei, da Pete für Dreharbeiten zu „Saturday Night Live“ im Big Apple sein muss und Phoebe „praktisch für den Rest des Jahres“ in England sein wird, um die zweite Staffel von „Bridgerton“ zu drehen.

Der Insider fügte gegenüber der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘ hinzu: „Trotzdem muss Pete sie mögen, wenn er in malerische kleine englische Dörfer fliegt, um mit ihr am Set abzuhängen.“

Foto: (c) PR Photos