Priyanka Chopra: Große Sorgen wegen Corona

Priyanka Chopra ist „besorgt“ wegen der COVID-19-Pandemie. Sie hat jetzt gesagt, dass sie sich wegen der anhaltenden globalen Gesundheitskrise Sorgen macht, weil sie Asthmatikerin ist und ihr Ehemann Nick Jonas Typ-1-Diabetes hat. Das bedeutet, dass sie beide gefährdet sind, schwerere Symptome zu entwickeln, wenn sie sich mit dem Virus infizieren.

Sie sagte CNBC: „Ich meine, das alles ist so besorgniserregend. Mein Mann ist ein Typ-1-Diabetiker, ich bin Asthmatikerin. Wissen Sie, ich habe meine Mutter, die im Moment bei mir wohnt, also fühle ich mich einfach so, als wäre ich auch im Job, wissen Sie, verantwortlich für eine Reihe von Hunderten von Menschen. Ich nehme es also sehr, sehr ernst, vor allem, wenn ich sehe, was für einen Tribut es auf der ganzen Welt gefordert hat, nicht nur für die Gesundheit der Menschen mit der Menge an Todesfällen, die wir gesehen haben, sondern auch für Arbeitsplätze, für die Stabilität. Wissen Sie, dies hat eine Menge Dinge für viele Menschen verändert und die Ungleichheit zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden in den Vordergrund gerückt, und es ist eine sehr emotionale Zeit. Es ist also sehr beängstigend.“

Wir wünschen uns alle, dass diese Pandemie ein schnelles Ende findet!

Foto: (c) PR Photos