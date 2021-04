„Promis unter Palmen“ – „Es ist ein Spiel, und die Leute fangen an, es richtig zu spielen“

Neue Abenteuer erwarten die verbliebenen elf „Promis unter Palmen“ am Montag, 19. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1: Das Kapitänsspiel für Dickköpfe bereitet den Promis Kopfschmerzen und das strapaziöse Teamspiel sorgt für lädierte Körperteile und Bashing am Beach.

In der Villa erleben Lästereien einen Wachstumsschub: Wer spielt ein falsches Spiel? Willi Herren hat eine These: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Katy Bähm alles tut, um zu gewinnen. Das wird noch sehr interessant.“ Schätzt er die Situation richtig ein? Oder merken die Promis einfach nur, dass die Dragqueen eine unterschätzt starke Konkurrenz ist, die ihnen im Kampf um die Goldene Kokosnuss und 100.000 Euro Siegprämie gefährlich werden kann? Willi, im Beobachtungs-Modus, findet in Patricia Blanco eine Verbündete: „Ich weiß genau, was in deinem Kopf vorgeht!“ Sherlock Willi geht weiter auf Indizien-Suche und „verhört“ seine Mitbewohner …

Dinge, die von Katy Bähm nicht unbemerkt bleiben: „Ich denke schon, dass hier jeder über Strategien nachdenkt. Das sieht man auch, wer sich bei wem neuerdings einschleimt. Es ist ein Spiel, und die Leute fangen an, es jetzt richtig zu spielen.“ Es werden die Krallen ausgefahren…

Wer spielt taktisch am cleversten? Nur für die Gewinner:innen wird der Aufenthalt verlängert, denn jede Woche wird ein:e Teamspiel-Verlierer:in aus der Villa verbannt. Wer fliegt in Woche zwei?

Die Spiele in Folge zwei:

Kapitänsspiel: „Kopfnuss für Lukas“

Gespielt wird in Kostümen im Stil des Starken Augusts der 20er-Jahre. Die Hau-den-Lukas-Konstruktion besteht aus einem gepolsterten Schlagfeld, das die Promis mit ihrem Kopf „schlagen“. Da werden kleine Bälle senkrecht in ein Auffangnetz katapultiert. Der Mann und die Frau, der/die nach drei Minuten die meisten Bälle im Netz hat, wird Kapitän:in für das nächste Team-Spiel und ist somit vor der Rauswahl geschützt.

Teamspiel: „Baby Baby Balla Balla“

Zwei Werfer:innen (eine:r pro Team) stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen befinden sich zwei Felder, in denen Figuren stehen. Das Ziel des Spiels besteht darin, möglichst viele Figuren der Gegner:innen umzuwerfen. Die nichtwerfenden Mitspieler:innen befinden sich während des Spiels am Spielfeldrand. Wird eine Figur umgeworfen, darf diese von den nicht werfenden Mitspieler:innen wieder aufgestellt werden – allerdings nur eine Figur auf einmal, danach muss der jeweilige Promi das Feld verlassen und der/die Nächste darf es betreten. Eine Runde endet, sobald einer der Werfer:innen alle seine Bälle aufgebraucht hat. Das Team, das zu diesem Zeitpunkt mehr stehende Figuren hat, bekommt einen Punkt. Jeder Promi kommt einmal als Werfer:in an die Reihe. Am Ende gewinnt das Team, das fünf Runden für sich entscheiden konnte.

„Promis unter Palmen“, am 19. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1